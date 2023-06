Alle prime ore del mattino, alle 4.40 precise, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti su una tratta della SS 7 Bis, nel territorio del comune di Manocalzati, a seguito di un grave incidente stradale che ha causato la morte di una donna alla guida. L’incidente è avvenuto subito dopo lo svincolo del casello autostradale di Avellino Est, in direzione Pratola Serra.

La vittima, una donna di 45 anni originaria della provincia di Potenza, è rimasta coinvolta in un violento impatto che ha causato gravi danni all’autovettura. Sul posto sono giunti prontamente i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della conducente, che è deceduta sul colpo.

Dopo aver messo in sicurezza il veicolo incidentato, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con la Polizia Stradale, intervenuta per effettuare i rilievi necessari. Una volta completate le procedure investigative, il corpo della vittima è stato recuperato dagli operatori dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato per il trasporto presso l’obitorio di Avellino.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione sulla SS 7 Bis in direzione Pratola Serra, con conseguenti code e rallentamenti per diversi chilometri. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.