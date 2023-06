Un altro incidente stradale ha scosso la tranquillità della comunità di Montoro, una frazione situata nella provincia di Avellino. Due persone sono rimaste ferite a seguito di un violento impatto tra due veicoli, richiedendo l’intervento immediato dei soccorritori. L’incidente si è verificato in via Rio Secco, nella frazione di Piazza Di Pandola. I conducenti coinvolti nello scontro sono una ragazza di 23 anni e un uomo di 77 anni. Dopo il sinistro, entrambi sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di cure mediche urgenti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Avellino sono stati allertati e si sono recati prontamente sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. I soccorritori hanno lavorato con tempestività e professionalità per liberare i due conducenti dalle lamiere contorte delle loro auto e garantire la loro sicurezza. Una volta estratti dai veicoli, i feriti sono affidati ai sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno immediatamente deciso di trasportarli all’Ospedale Moscati di Avellino. La tempestività delle squadre di soccorso ha contribuito a garantire che le vittime ricevessero rapidamente l’assistenza medica necessaria.

Parallelamente all’assistenza medica, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto coinvolte nell’incidente per evitare ulteriori pericoli. La messa in sicurezza dei veicoli è un’importante misura adottata dalle autorità competenti per prevenire potenziali rischi aggiuntivi e garantire la sicurezza dei presenti sulla scena.

L’incidente stradale a Montoro è un triste promemoria dell’importanza di essere vigili e rispettosi delle norme del codice della strada. Gli incidenti possono accadere in qualsiasi momento e a chiunque, mettendo a rischio vite umane e causando gravi conseguenze fisiche ed emotive.