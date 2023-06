Ieri sera, intorno alle 21, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Aversa, dipendente dal Comando provinciale di Caserta, è intervenuto con prontezza in via Veneto, a Villa Literno, all’interno del Polo meridionale per la nautica, per spegnere un incendio che si era sviluppato in uno dei capannoni. Grazie all’intervento celere delle squadre, l’incendio è circoscritto e impedito di propagarsi all’intera struttura.

Una barca all’interno del capannone è colpita dalle fiamme, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio immediatamente dopo il loro arrivo sul posto. Al fine di supportare le operazioni di spegnimento, è stata chiamata anche la squadra del distaccamento di Mondragone, insieme a un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa.

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno concentrato i loro sforzi per mettere in sicurezza l’intera area e la struttura coinvolta. Questa rapida risposta ha svolto un ruolo cruciale nel contenimento dell’incendio, prevenendo ulteriori danni e rischi per la sicurezza.

Il Comandante del distaccamento di Aversa ha elogiato l’efficacia e la professionalità delle squadre coinvolte nell’operazione, sottolineando l’importanza della tempestività nelle situazioni di emergenza. Ha inoltre espresso gratitudine per il supporto fornito dalla squadra di Mondragone e dall’autobotte, che hanno contribuito al successo dell’operazione.

Al momento, le indagini sull’incendio sono ancora in corso per determinarne la causa esatta. Le autorità competenti stanno valutando ogni possibile ipotesi, comprese quelle legate a un possibile guasto tecnico o a un incidente di natura accidentale.

Gli abitanti e gli operatori del Polo meridionale per la nautica hanno espresso sollievo per il rapido intervento dei Vigili del Fuoco e per il loro lavoro professionale nell’affrontare l’incendio. L’incidente ha sottolineato l’importanza delle misure di sicurezza adeguate in tali strutture e l’importanza di un rapido intervento delle squadre di emergenza.