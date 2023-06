Un incendio verificatosi in prossimità della rete ferroviaria ha causato l’interruzione della tratta della Circumvesuviana, creando disagi per gli utenti che solitamente si affidano a questa linea per i loro spostamenti. Questa volta, l’evento è classificato come non collegato ai consueti disservizi, anche se al momento non è fornita una precisa causa dell’incendio. L’Ente Autonomo Volturno, l’organismo responsabile della gestione delle linee della Circumvesuviana, ha comunicato che a causa dell’incendio tra gli impianti di Pompei Scavi-Villa dei Misteri e Pioppaino, due treni hanno subito modifiche alla loro corsa. Il treno delle ore 8:48 in partenza da Sorrento e diretto a Napoli è stato limitato alla stazione di Pioppaino, mentre il treno delle ore 8:43 proveniente da Napoli e diretto a Sorrento è stato limitato alla stazione di Pompei Scavi-Villa dei Misteri.

Al momento, l’Ente Autonomo Volturno sta effettuando valutazioni per determinare se i disagi si estenderanno ad altre corse. Si consiglia ai passeggeri di consultare gli aggiornamenti forniti dagli uffici della Circumvesuviana o di utilizzare alternative di trasporto per evitare possibili inconvenienti.

La sicurezza e il benessere dei passeggeri sono la massima priorità per l’Ente Autonomo Volturno, che sta lavorando per risolvere l’emergenza il prima possibile. Allo stesso tempo, le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare l’origine dell’incendio e adottare le misure necessarie per evitare futuri episodi simili lungo la rete ferroviaria.

La Circumvesuviana, essendo una delle principali linee di trasporto pubblico che serve l’area vesuviana, riveste un ruolo fondamentale per la mobilità dei residenti e dei turisti. Gli utenti sono invitati a essere pazienti e a monitorare gli aggiornamenti forniti dai canali ufficiali della Circumvesuviana per informazioni in tempo reale sulla ripresa delle corse e sugli eventuali percorsi alternativi da utilizzare.