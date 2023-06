La serata di ieri al prolungamento di Viale Italia ad Avellino ha richiesto l’intervento della polizia a causa della folla radunata durante un’esibizione della famosa coppia di TikToker Very&Sasy. La presenza di un gran numero di giovani che hanno occupato la sede stradale ha causato disagi per gli automobilisti e ha reso necessaria l’intervento delle forze dell’ordine per evitare rischi per la sicurezza dei presenti.

L’esibizione della coppia Very&Sasy ha attirato l’attenzione di numerosi fan e curiosi, che si sono radunati in massa all’esterno del locale che aveva organizzato l’evento. La folla è cresciuta rapidamente, determinando una situazione di congestione e creando difficoltà alla circolazione stradale.

Le autorità locali, preoccupate per la sicurezza dei presenti e degli automobilisti, hanno deciso di intervenire per gestire la situazione. Gli agenti della Questura sono stati inviati sul posto per assicurarsi che l’evento si svolgesse in modo sicuro e ordinato.

Fortunatamente, non si sono verificate conseguenze gravi per nessuno durante l’intervento della polizia. Gli agenti hanno collaborato con gli organizzatori per disperdere la folla in modo controllato e riportare la normalità nella zona. È stata data priorità alla sicurezza dei partecipanti, evitando situazioni di pericolo o rischio di incidenti.

Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’assenza di conseguenze gravi, l’episodio ha suscitato polemiche. Alcuni hanno sollevato dubbi sulla gestione dell’evento da parte degli organizzatori e sull’incapacità di gestire la folla in modo adeguato. È emersa la necessità di valutare meglio le misure di sicurezza e il controllo degli eventi di massa per evitare situazioni simili in futuro.

Le autorità competenti si sono impegnate a prendere in considerazione queste critiche e a trarre lezioni da questa esperienza. È importante che gli eventi pubblici siano gestiti in modo sicuro e responsabile, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti e il rispetto delle norme di ordine pubblico.