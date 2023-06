Discarica a cielo aperto ed un accampamento per senzatetto: queste le condizioni della spiaggia del quartiere napoletano di Bagnoli nelle segnalazioni di alcuni cittadini al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli “Abbiamo segnalato la situazione alla Capitaneria di Porto e chiesto interventi di bonifica immediati. Le spiagge pubbliche cittadine – spiega il parlamentare – sono davvero pochissime e quelle rimaste sono il più delle volte inaccessibili e non usufruibili. La Capitaneria dii Porto sta facendo un buon intervento di recupero ma ora occorre fare anche prevenzione per evitare certe situazioni. È tempo che il mare bagni davvero Napoli, a contrario del titolo del libro di Anna Maria Ortese, e che le spiagge vengano restituite alla cittadinanza”.

Ad essere allertati anche i servizi sociali “affinché si intervenga per dare esistenza ai clochard che si sono accampati lì. Non possono vivere in quelle condizioni. È da tempo – conclude Borrelli – che chiediamo un nuovo piano per gestire l’emergenza senzatetto, con nuove strutture e più servizi”.