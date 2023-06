“Le immagini dei video che ci sono girati raccontano il Far West in cui viviamo. Assaltati da quattro delinquenti in sella a due scooter due distributori di benzina tra Ottaviano e San Gennaro Vesuviano. Dalle immagini sembrerebbe la stessa banda: coincide la tecnica, coincide la formazione. In uno dei due video i quattro sono filmati mentre vigliaccamente addirittura inseguono il benzinaio che tenta la fuga a piedi. A Portici in via Libertà in piena mattinata il ladro scassina la cassa di un centro scommesse mentre la proprietaria, alla presenza del figlio terrorizzato che urla, tenta di affrontare il delinquente che poi fugge con il bottino. Dalle immagini sembrerebbero tutti giovani, armati e violenti. Ne è la prova la spavalderia e l’aggressività con le quali mettono a segno i loro colpi. In pieno giorno, entrando fin dentro gli esercizi commerciali, puntando le armi contro i presenti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto la segnalazione dei video.

“La spirale di violenza va fermata, le nuove generazioni sono allo sbando in balia di violenza, guadagni facili, falsi miti e assenza di obiettivi. Contro questa deriva di certo non funziona la tolleranza. Bisogna agire con fermezza e sollecitudine. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine perché i protagonisti degli assalti siano identificati e rispondano delle loro responsabilità”.