Nel primo pomeriggio di oggi, una donna di 48 anni è rimasta ferita da colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto lungo la Statale 7 bis tra Sperone e Avella. L’aggressore, un 41enne residente a Sperone, avrebbe avvicinato l’auto della sua ex compagna a bordo di una Maserati e aperto il fuoco, colpendo la donna al braccio sinistro.

La vittima, nonostante le ferite riportate, è riuscita a raggiungere il centro abitato di Avella, dove ha fermato l’auto in via Santa Croce ed è soccorsa. Durante la sparatoria, un passante è rimasto anch’egli ferito ed è successivamente ricoverato in ospedale a Nola, nelle vicinanze di Napoli. Le condizioni sia della donna che del passante non sono considerate gravi, ma entrambi sono ricoverati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Dopo l’attacco, il 41enne è tornato a casa e si è barricato all’interno dell’abitazione, cercando poi di fuggire a piedi. Tuttavia, è inseguito dai carabinieri e durante l’arresto è rimasto colpito da un proiettile ai glutei. L’uomo è immediatamente trasferito in ospedale al “Moscati” di Avellino. Attualmente, l’aggressore è sotto piantonamento da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, che aveva lasciato il carcere solo pochi giorni fa, avrebbe agito per vendicarsi dopo che la sua ex compagna aveva deciso di porre fine alla relazione. L’attacco sarebbe stato motivato da rancore e risentimento. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e per accertare eventuali responsabilità aggiuntive.