Poco fa, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, si è verificata una sparatina in strada che ha causato preoccupazione e allarme tra i residenti. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti tempestivamente in via delle Legioni, una strada centrale del quartiere, dopo che ignoti a bordo di uno scooter avevano aperto il fuoco e poi si erano dati alla fuga. Si ritiene che l’incidente sia avvenuto alla presenza di persone. Al momento, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli stanno conducendo le indagini. Durante gli accertamenti, sono stati rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.

Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, poco dopo le 19, si sono uditi spari che hanno scosso la tranquillità della zona. Gli sconosciuti, a bordo di uno scooter, hanno aperto il fuoco e poi sono fuggiti rapidamente. L’incidente è avvenuto in via delle Legioni, una strada centrale frequentata dai residenti e dai passanti. La presenza di persone nel luogo potrebbe aver aumentato il rischio e l’impatto dell’episodio.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono prontamente intervenuti per gestire la situazione e avviare le indagini. Il nucleo operativo della compagnia sta lavorando per identificare gli autori degli spari e determinare le circostanze che hanno portato a questo episodio di violenza. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi e i carabinieri stanno raccogliendo tutte le prove disponibili, inclusi i bossoli calibro 9 rinvenuti e sequestrati sul luogo dell’incidente.