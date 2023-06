Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 4 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 20-06-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DEL SALENTO DI LECCE CONCORSO (Scad. 05-07-2023) Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biolo … Ente: UNIVERSITA’ DI LECCE Regione: PUGLIA Provincia: LECCE Comune: LECCE Data di inserimento: 20-06-2023 Data Scadenza bando 05-07-2023

UNIVERSITA’ DEL SALENTO DI LECCE

CONCORSO (Scad. 05-07-2023)

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali.

Si comunica che l’Universita’ del Salento ha indetto quattro

procedure selettive per la copertura di complessivi quattro posti di

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,

comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di

seguito dettagliati:

1) d.r. n. 555 del 5 giugno 2023, recante il bando delle

procedure selettive per la copertura di due posti di ricercatore

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,

lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali

dell’Universita’ del Salento – C.d.S. in Medicina e chirurgia,

istituiti, nell’ambito del Piano triennale di fabbisogni del

personale 2021-2023, con delibere consiglio di amministrazione n.

248, in data 22 dicembre 2021 e n. 74, in data 4 aprile 2023.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE PIEMONTE DI TORINO

CONCORSO (Scad. 06-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di ruolo tecnico – collaboratore tecnico professionale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e

personale in esecuzione alla propria determinazione dirigenziale n.

406 del 16 maggio 2023, rende noto che indetto un concorso pubblico,

per titoli ed esami, per l’acquisizione a tempo pieno e a tempo

indeterminato, di sette unita’ di personale con inquadramento

nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo

professionale del ruolo tecnico – collaboratore tecnico

professionale, CCNL 2 novembre 2022 del personale del comparto

sanita’.

Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per

partecipare, sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente

all’indirizzo: https://www.arpa.piemonte.it/ – nella sezione Lavora

con noi/Concorsi.

La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrata

collegandosi al link: https://arpa-piemonte.concorsismart.it

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e’

fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

CONCORSO (Scad. 06-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di dieci posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi prorogabili e pieno.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del

reclutamento di dieci collaboratori tecnici degli enti di ricerca,

sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo

determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di dodici

mesi, prorogabili, da usufruirsi presso l’Istituto di

radioastronomia, per le attivita’ di «Supporto alla progettazione,

sviluppo e gestione degli upgrade tecnologici della Croce del Nord e

del radiotelescopio di Noto» che saranno realizzati nell’ambito della

proposta progettuale «IR0000026 – NG-CROCE», codice unico di

progetto: C53C22000880006, presentata a seguito dell’avviso pubblico

del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammessa a finanziamento

nell’ambito degli «Interventi» previsti dalla «Missione 4»,

denominata «Istruzione e ricerca», «Componente 2», denominata «Dalla

ricerca alla impresa» («M4C2»), «Linea di investimento 3.1»,

denominata «Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca»,

del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» («PNRR»), per le

esigenze dell’Istituto di radioastronomia, secondo le «posizioni»

definite nel «Prospetto» all’uopo predisposto ed allegato al «Bando

di concorso» per formarne parte integrante (allegato 1).

I contratti avranno la durata di dodici mesi, prorogabili. Nel

rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle linee

generali di indirizzo definite dal Consiglio di amministrazione

dell’INAF e comunque, entro i limiti all’uopo fissati dalle vigenti

disposizioni normative e contrattuali, il termine di durata del

contratto potra’ essere prorogato nel caso in cui, alla sua scadenza:

a) permangano le esigenze che hanno motivato l’attivazione

della procedura di selezione;

b) venga accertata la necessaria copertura finanziaria; c) la proroga non superi la durata del progetto di ricerca.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata

di tutta la documentazione necessaria, dovra’ essere inoltrata

secondo le modalita’ indicate nel bando e trasmessa, a pena di

esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» – fermo restando che, qualora il termine di

scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso verra’ differito

al giorno immediatamente successivo non festivo.

Il testo integrale del bando e’ disponibile sul sito web

dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo

www.inaf.it Sezione «Lavora con noi», Sottosezione «Posizioni a tempo

determinato» «CTER – Collaboratori Tecnici degli Enti di Ricerca» e

sul sito web dell’Istituto di radioastronomia, al seguente indirizzo

http://info.ira.inaf.it/opportunities/ Sezione «Studio e Lavoro»

«Lavora con noi».

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

CONCORSO (Scad. 06-07-2023)

Selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di sei posti di vari profili professionali, a tempo determinato della durata di due anni, per varie strutture.

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio,

per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di

due anni, di personale con i profili e le destinazioni sotto

indicati:

una unita’ di tecnologo – III livello professionale – presso il

servizio tecnico-scientifico di coordinamento e supporto alla ricerca

– codice concorso: TD TEC CORI 2023 01;

una unita’ di personale di tecnologo – III livello

professionale – presso il Centro nazionale sangue – codice concorso:

TD TEC CNS 2023 01;

una unita’ di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI

livello professionale – presso il Centro nazionale sangue – codice

concorso: TD CTER CNS 2023 01;

una unita’ di ricercatore – III livello professionale – presso

il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) codice

concorso: TD RIC CENSIA 2023 01

una unita’ di ricercatore – III livello professionale – presso

il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) codice

concorso: TD RIC CENSIA 2023 02

una unita’ di collaboratore di amministrazione – VII livello

professionale – presso il Centro nazionale per la sicurezza delle

acque (CeNSiA) codice concorso : TD RIC CENSIA 2023 01

I bandi delle selezioni sopra citate sono disponibili presso il

sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «Bandi di

concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove e’ possibile

presentare domanda di partecipazione in formato elettronico

compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa,

con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio

di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».