Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 21 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE «GARIBALDI» – CATANIA CONCORSO (Scad. 18-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di dirigente medico di anestesia e … Ente: AZIENDA OSPEDALIERA ‘GARIBALDI – S. LUIGI-CURRO’ ASCOLI – TOMASELLI’ DI CATANIA Regione: SICILIA Provincia: CATANIA Comune: CATANIA Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 18-06-2023

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE «GARIBALDI» – CATANIA

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

Il commissario straordinario rende noto che con deliberazione n.

265 del 7 marzo 2023 e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventuno posti di

dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai

documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione ai concorsi, e’ pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi

– n. 6 del 28 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse

umane dell’ARNAS Garibaldi – piazza S. Maria di Gesu’ n. 5 – Catania.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 10 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO CONCORSO (Scad. 18-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, riservato alle categorie protette apparten … Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO 2 Regione: CAMPANIA Provincia: AVELLINO Comune: AVELLINO Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 18-06-2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente amministrativo, area degli assistenti, riservato alle categorie protette appartenenti all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge.

Si rende noto che e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci assistenti

amministrativi – area degli assistenti – CCNL del personale del

comparto – triennio 2016/2019, riservato alle categorie appartenenti

all’art. 1 della legge n. 68/1999 (disabili), iscritti negli elenchi

di cui all’art. 8 della medesima legge.

Il termine per la presentazione delle domande tramite procedura

telematica scade il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 17 aprile 2023

e potra’ essere consultato anche sul sito dell’Azienda

http://www.aslavellino.it/ – albo pretorio on-line – sezione concorsi

ed avvisi – pagina: Concorsi banditi.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi

all’U.O.C. Gestione risorse umane – Ufficio acquisizione e sviluppo

risorse umane dell’ASL Avellino.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 10 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE CONCORSO (Scad. 18-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indetermin … Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: FRATTAMAGGIORE Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 18-06-2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.

In esecuzione della delibera n. 533 del 23 marzo 2023, e’ indetto

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato di dieci posti di dirigente medico, disciplina di

chirurgia generale.

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta

semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso pubblico di che

trattasi e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Campania n. 27 dell’11 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord –

servizio gestione risorse umane – settore concorsi – via P.M.

Vergara, n. 228 – Frattamaggiore (NA).

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 10 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI CONCORSO (Scad. 18-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico – anestesia e rianimazione, per la sede di Borgosesia. … Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI Regione: PIEMONTE Provincia: VERCELLI Comune: VERCELLI Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 18-06-2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico – anestesia e rianimazione, per la sede di Borgosesia.

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di dieci posti nel profilo di dirigente medico –

anestesia e rianimazione per la sede di Borgosesia.

Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite

procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2023 e sara’

pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa

personale, affari generali e istituzionali – ufficio concorsi

dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli, tel.

0161-593819/593753/593342.