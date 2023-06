Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 9 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO CONCORSO (Scad. 11-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-ur … Ente: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Regione: LOMBARDIA Provincia: VARESE Comune: BUSTO ARSIZIO Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 11-06-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, area medica e delle specialita’ mediche.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di nove posti di dirigente medico dell’area medica e delle

specialita’ mediche, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e

concorsi – del 3 maggio 2023 e sul sito aziendale

www.asst-valleolona.it – sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedi’ al venerdi’ dalle

ore 10,00 alle ore 12,30.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 3 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO CONCORSO (Scad. 11-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Regione: LOMBARDIA Provincia: SONDRIO Comune: SONDRIO Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 11-06-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a tempo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,

disciplina di neurologia.

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia – Serie inserzioni concorsi in data

10 maggio 2023.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al

direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 25

– 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0342

521083-523 – www.asst-val.it – Albo on-line – concorsi e avvisi –

concorsi tempo indeterminato.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 249 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AVVISO Avviso relativo all’assunzione di duecentoquarantanove unita’ di personale disabile, prima fascia economica di accesso, area degli operatori, profilo professionale dell’ausiliario, mediante richi … Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 11-06-2023

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AVVISO

Avviso relativo all’assunzione di duecentoquarantanove unita’ di personale disabile, prima fascia economica di accesso, area degli operatori, profilo professionale dell’ausiliario, mediante richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi di collocamento mirato territoriali.

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che la

scrivente Amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della

quota d’obbligo prevista dalla predetta legge recante «Norme per il

diritto al lavoro dei disabili» inoltrera’ ai competenti servizi di

collocamento mirato territoriali una richiesta numerica di avviamento

a selezione di duecentoquarantanove unita’ di personale disabile da

assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell’area

degli operatori di cui al C.C.N.L. Comparto funzioni centrali –

triennio 2019/2021, gia’ area prima, profilo professionale

dell’ausiliario, prima fascia economica di accesso, del C.C.N.L.

2016/2018 per la copertura dei posti vacanti esistenti nelle sedi di

seguito specificate.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI MILANO CONCORSO (Scad. 12-06-2023) Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsu … Ente: UNIVERSITA’ DI MILANO Regione: LOMBARDIA Provincia: MILANO Comune: MILANO Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 12-06-2023

UNIVERSITA’ DI MILANO

CONCORSO (Scad. 12-06-2023)

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

L’Universita’ degli studi di Milano ha bandito, con decreto

rettorale n. 2437/2023 del 5 maggio 2023, selezioni pubbliche per la

copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato,

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di

tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n.

240/2010 e del decreto ministeriale n. 445/2022 «Piani straordinari

reclutamento personale universitario 2022-2026», per lo svolgimento

di attivita’ di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di

servizio agli studenti.