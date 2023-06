Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 12 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 11-06-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano. … Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 11-06-2023

Posti messi a concorso

E’ indetto un concorso, per esami, a dodici posti di magistrato

ordinario per gli uffici giudiziari della Provincia autonoma di

Bolzano, riservati interamente al gruppo di lingua tedesca.

Art. 2

Requisiti per l’ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso e’ necessario che l’aspirante:

sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno

dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;

sia in possesso dell’attestato di conoscenza – o titolo

equipollente – delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli

3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26

luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14

maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea»;

abbia l’esercizio dei diritti civili; sia di condotta incensurabile; sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva

al quale sia stato eventualmente chiamato;

non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel

concorso per esami alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda;

rientri, senza possibilita’ di cumulare le anzianita’ di

servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle

seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi e contabili; b) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni

disciplinari;

c) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o

appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, gia’

prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto

Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica, che

abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il

quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,

al termine di un corso universitario di durata non inferiore a

quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) appartenenti al personale universitario di ruolo docente

di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

e) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla

ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti

pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano

costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale

era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza

conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di

un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con

almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica o, comunque, nelle

predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

f) abilitati all’esercizio della professione forense anche se

non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli

avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato

onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati

revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

h) laureati in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,

al termine di un corso universitario di durata non inferiore a

quattro anni.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso

dei

laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza

conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di

un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del

diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le

professioni legali previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17

novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a

seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro

anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito

il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al

termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni

presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a

seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che

hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o

hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso

l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in

vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge

11 agosto 2014, n. 114;

sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a

tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei

termini di vigenza del bando, al versamento della somma di euro

50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura

concorsuale anno 2023, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il contributo non e’ rimborsabile.

L’Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche

escludendo chi non ottemperi a quanto sopra;

sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi

vigenti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di

trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Art. 3

Domanda telematica di partecipazione e modalita’ per l’invio

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata

esclusivamente per via telematica, con le modalita’ di seguito

indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della

giustizia, www.giustizia.it alla voce Strumenti/Concorsi, esami,

selezione ed assunzioni, ed autenticarsi tramite SPID di secondo

livello, ovvero Carta di identita’ elettronica, ovvero Carta

nazionale dei servizi.

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando

l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del

presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – e fino alla data di scadenza

dello stesso.

Il candidato, dopo aver completato l’inserimento e la

registrazione dei dati ed effettuato il versamento del diritto di

segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di partecipazione

attraverso la funzionalita’ di invio predisposta nell’apposita

sezione dell’applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal

sistema. La domanda non necessita di firma autografa.

Dopo l’invio, il sistema notifichera’ all’indirizzo email

indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice

identificativo, comprensivo del codice a barre; quest’ultimo dovra’

essere stampato e conservato a cura del candidato, nonche’ esibito

per la partecipazione alla prove scritte.

L’indirizzo email indicato dal candidato nel FORM di domanda

sara’ utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni.

La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo

sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nell’area

riservata del candidato; se il sistema non ha generato il codice

identificativo, la domanda non e’ stata inviata; di conseguenza e’

necessario ripetere la procedura di invio.

La procedura di invio della domanda nella modalita’ suindicata

deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In

assenza di invio, la domanda e’ inesistente. L’elenco delle domande

non inviate sara’ pubblicato sul sito del Ministero.

In caso di piu’ invii, l’ufficio prendera’ in considerazione la

domanda inviata per ultima.

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera’

piu’ l’accesso al FORM ne’ l’invio della domanda.

Le modalita’ operative di compilazione ed invio telematico della

domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte

integrante.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui

domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita’ diverse

da quelle suindicate.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

il proprio cognome e nome; la data e il luogo di nascita; il codice fiscale; di essere cittadini italiani; di essere in possesso del certificato di appartenenza o

aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di

Bolzano ai sensi dell’art. 20-ter, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L’ufficio

concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il

possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi;

di essere in possesso dell’attestato di conoscenza – o

titolo equipollente – delle lingue italiano e tedesco, di cui agli

articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto

legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio

«diploma di laurea»; tale attestato dovra’ essere scansionato ed

inviato all’indirizzo PEC

ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it ai sensi del

presente articolo unitamente al codice identificativo generato al

momento dell’invio della domanda;

di avere l’esercizio dei diritti civili; di essere di condotta incensurabile; di non avere riportato condanne penali e di non avere in

corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di

misure di sicurezza o di prevenzione;

di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili

nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini

preliminari;

di non essere stati esclusi dall’elettorato politico

attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente

rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un

impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso e’

stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati

da invalidita’ non sanabile;

di essere in posizione regolare nei confronti del servizio

di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui

aspirano;

se, nel caso in cui siano persone con disabilita’ o

disturbi specifici di apprendimento, abbiano l’esigenza,

rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170,

e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6

agosto 2021, n. 113, di essere assistiti durante le prove scritte,

indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione

alla propria disabilita’, o lo strumento compensativo in relazione al

proprio disturbo, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi aggiuntivi.

Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita

certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria

pubblica. Il candidato nei quindici giorni successivi alla scadenza

del bando dovra’ inviare la documentazione all’indirizzo email

ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it

il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,

C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato

all’ufficio con una delle modalita’ di cui al successivo art. 15;

i numeri telefonici di reperibilita’; ogni cambiamento deve

essere comunicato all’ufficio con una delle modalita’ di cui al

successivo art. 15;

il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni

relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In

assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al

luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato

all’ufficio con una delle modalita’ di cui al successivo art. 15;

l’universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea

in giurisprudenza e la data del conseguimento;

l’eventuale precedente prima laurea, l’universita’ dove e’

stata conseguita e la data del conseguimento;

la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, n. 8; la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova

orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e

spagnolo;

l’avvenuto versamento del diritto di segreteria, come

specificato nel precedente art. 2;

ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi’,

dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono

sostenere le prove di esame.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ in caso di

mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso

in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a

causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o

tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella

domanda.

UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, settore concorsuale 05/D1, per il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer».

Si comunica che presso l’Universita’ di Roma «La Sapienza» e’

indetta, ai sensi del novellato art. 24, comma 3, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, e dell’art. 14, comma 6-septiesdecies, del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, cosi’ come modificato dall’art.

26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, procedura

selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo

determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento

sottoindicato:

Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» –

facolta’ di farmacia e medicina:

settore concorsuale 05/D1 – settore scientifico-disciplinare

BIO/09, due posti – codice concorso 2023RTTR002.

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione

di merito non superiore a dodici nell’arco temporale di otto anni

antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.

Tutti i lavori selezionati per la valutazione devono essere

pubblicati su riviste ISI con impact factor superiore a 2.

Sono ammessi alla procedura selettiva i soggetti, in possesso dei

requisiti di qualificazione scientifica indicati nel bando, che

siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno,

titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente art. 24, comma

3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o che siano

stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari

di uno o piu’ assegni di ricerca, di cui al previgente art. 22 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le domande di ammissione alla suindicata procedura selettiva,

redatte secondo il modello disponibile nella pagina web del sito

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi

di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), dovranno

essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente

indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it – entro il termine

perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione

della selezione.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno

festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando della suindicata procedura selettiva

e’ disponibile sul sito web dell’Universita’ degli studi di Roma «La

Sapienza» al seguente indirizzo

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio

Il bando sara’ inoltre disponibile sui siti del Ministero

dell’universita’ e della ricerca e dell’Unione europea.

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di categoria C, area amministrativa, di cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate per le esigenze dell’Amministrazione generale e delle strutture.

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno

all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna,

adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, cosi’

come da ultimo modificato dal decreto rettorale 1130/182043 dell’8

settembre 2020, e’ indetto concorso pubblico, per esami, a quindici

posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa,per

le esigenze dell’Amministrazione generale e delle strutture di questo

Ateneo, di cui cinque posti riservati a volontari delle Forze armate

ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2024, e dell’art.

678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la

presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalita’

indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al predetto concorso e’

consultabile al sito web dell’Ateneo:

https://www.unibo.it/it/ateneo/lavora-con-noi/bandi-e-avvisi-ta#!

UNIVERSITA’ DI FERRARA

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, area amministrativa-gestionale – manager della ricerca – profilo gestione, per i Dipartimenti di medicina traslazionale e per la Romagna e di scienze mediche, nell’ambito dei Dipartimenti universitari di eccellenza 2023-2027.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area

amministrativa-gestionale, manager della ricerca, profilo gestione

per i dipartimenti di medicina traslazionale e per la Romagna e di

scienze mediche nell’ambito dei Dipartimenti universitari di

eccellenza 2023-2027 presso questo Ateneo.

La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della

documentazione indicata, deve essere redatta e inviata

elettronicamente, a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine

perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana utilizzando esclusivamente

l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo:

https://pica.cineca.it/unife

Il bando relativo al concorso, disponibile presso la sede

dell’amministrazione centrale – ufficio concorsi e docenti a

contratto – Via Ariosto, 35 – 44121 Ferrara, e’ pubblicato all’albo

del rettorato ed e’ consultabile anche al seguente indirizzo

telematico: http://www.unife.it/concorsi

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio

concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:

concorsi@unife.it