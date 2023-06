Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 18 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI PADOVA CONCORSO (Scad. 18-06-2023) Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato e pieno … Ente: UNIVERSITA’ DI PADOVA Regione: VENETO Provincia: PADOVA Comune: PADOVA Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 18-06-2023

UNIVERSITA’ DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato e pieno

Sono indette procedure selettive per l’assunzione di diciotto

ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 240 – 2023RUB03, con decreto rettorale n. 1954 del 9 maggio

I settori concorsuali e scientifico-disciplinari dei posti messi

a concorso, nonche’ il testo integrale dei bandi con l’indicazione

dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione saranno pubblicati

a queste pagine:

https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b;

e sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;

e sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per

la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le

modalita’ indicate nei bandi.

REGIONE ABRUZZO

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore specializzato autista protezione civile, area degli operatori esperti, a tempo indeterminato e pieno, per l’Agenzia regionale di protezione civile.

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di

quattro posti area degli operatori esperti, profilo professionale di

collaboratore specializzato autista protezione civile a tempo

indeterminato e pieno, presso l’Agenzia regionale di protezione

civile – Regione Abruzzo.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e’ di

trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il relativo bando e’ pubblicato sul sito istituzionale della

Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/concorsi-ra nel

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sullo Sportello

digitale della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata

esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di

identita’ digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico

sul sistema informatico regionale denominato «Sportello digitale

Regione Abruzzo» e utilizzando il seguente indirizzo:

https://sportello.regione.abruzzo.it

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA DI VARESE

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente sanitario, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

E’ indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il

seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di tre posti di assistente sanitario – area dei

professionisti della salute e dei funzionari.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del concorso l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 – serie Avvisi e Concorsi –

del 3 maggio 2023, nonche’ pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,

sezione «Bandi di Concorso».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’Ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:

sede territoriale di Como – via E. Pessina n. 6 – Como (tel.

031/370335 -370378);

sede territoriale di Varese – via O. Rossi n. 9 – Varese (tel.

0332/277331).

In entrambi i casi dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8,30 alle

ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e pieno, per varie unita’ operative e discipline.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 705 del 6

aprile 2023, l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia

Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di complessivi

venticinque posti di dirigente medico per le unita’ operative e

discipline come di seguito riportate, aperto alla partecipazione di

candidati medici in formazione specialistica secondo i termini e le

modalita’ di cui all’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 2018, a

145 e successive modifiche integrazioni:

a) quattro posti per l’U.O.C. Cardiologia con UTIC Villa Sofia

(disciplina di cardiologia);

b) otto posti per l’U.O.C. Radiologia Villa Sofia e O.S.D.

Radiologia V. Cervello (disciplina di radiodiagnostica);

c) due posti per l’U.O.C. Ortopedia e traumatologia (disciplina

di ortopedia e traumatologia);

d) quattro posti per l’U.O.C. Neonatologia con UT1N

(disciplina) di neonatologia);

e) tre posti per l’U.O.C. Direzione medica di presidio

(disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero);

f) tre posti per l’U.O.C. di oncoematologia (disciplina di

ematologia);

g) un posto per l’U.O.C. Anatomia ed istologia patologica

(disciplina di anatomia patologica);

Il bando e’ stato pubblicato per estratto nella Gazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana – serie speciale concorsi – n. 6

del 28 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine ei prorogato al

primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, sara’ pubblicato nel

sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it – sezione

«concorsi» – «non scaduti».

Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C.

Risorse Umane -Viale Strasburgo n. 233 – 90146 Palermo – tel.

091/7808791 – 8705 – 4185 o tramite pec:

risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it