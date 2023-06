Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 10 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO CONCORSO (Scad. 11-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei f … Ente: AZIENDA OSPEDALIERA ‘OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO’ DI MILANO Regione: LOMBARDIA Provincia: MILANO Comune: MILANO Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 11-06-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 605 del 20 aprile 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

dieci posti di infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, area dei

professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare alle

strutture del Polo ospedaliero.

Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante

procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione

dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e

concorsi – n. 18 del 3 maggio 2023, e sara’ altresi’ consultabile sul

sito istituzionale www.asst-fbfsacco.it – voce «concorsi» – cliccare

«Seleziona una categoria» – voce «concorsi e avvisi», dal giorno

successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

alla SC Direzione amministrativa settore formazione e concorsi della

ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e

dalle ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il

sabato, tel. 02 6363.2124 – 2149 – 2744, e-mail

ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina legale.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in

disciplina di medicina legale.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte

esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalita’ di

compilazione e presentazione delle domande, e’ disponibile sul sito

internet http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.

Il medesimo e’ altresi’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale

regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 dd. 26 aprile

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui tre posti per il Presidio ospedaliero Santa Marta di Rivolta d’Adda.

Sono indette le seguenti procedure:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di tredici

posti di infermiere – area dei professionisti della salute e dei

funzionari – ruolo sanitario, di cui tre posti destinati al Presidio

ospedaliero Santa Marta di Rivolta d’Adda.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione dei presenti concorsi

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il

termine e’ prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non

festivo.

La copia del testo integrale dei bandi di cui ai presenti

concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia – Serie Avvisi e concorsi n. 17 del 26 aprile 2023 e nel

sito internet aziendale all’indirizzo http://www.asst-crema.it/ nella

sezione CONCORSI E AVVISI.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane

dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO (Scad. 11-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza, area medica e delle specialita’ mediche.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di nove posti di dirigente medico dell’area medica e delle

specialita’ mediche, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e

concorsi – del 3 maggio 2023 e sul sito aziendale

www.asst-valleolona.it – sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedi’ al venerdi’ dalle

ore 10,00 alle ore 12,30.