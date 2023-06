Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 18 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI PADOVA CONCORSO (Scad. 18-06-2023) Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato e pieno … Ente: UNIVERSITA’ DI PADOVA Regione: VENETO Provincia: PADOVA Comune: PADOVA Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 18-06-2023

UNIVERSITA’ DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato e pieno

Sono indette procedure selettive per l’assunzione di diciotto

ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 240 – 2023RUB03, con decreto rettorale n. 1954 del 9 maggio

I settori concorsuali e scientifico-disciplinari dei posti messi

a concorso, nonche’ il testo integrale dei bandi con l’indicazione

dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione saranno pubblicati

a queste pagine:

https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b;

e sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;

e sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per

la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le

modalita’ indicate nei bandi.

UNIVERSITA’ DI TRENTO

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto per la divisione servizi infrastrutturali, Collaboration e sicurezza ICT della direzione servizi digitali e bibliotecari e un posto per il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione di due unita’ di personale con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D,

posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati, di cui un posto presso la Divisione servizi

infrastrutturali, collaboration e sicurezza ICT della Direzione

servizi digitali e bibliotecari e un posto presso il Dipartimento di

biologia cellulare, computazionale e integrata (CIBIO)

dell’Universita’ degli studi di Trento.

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della

domanda, e’ pubblicato il 19 maggio 2023 sul sito web

dell’Universita’ di Trento (www.unitn. it) alle voci: «lavorare con

noi», «bandi e selezione personale», «Bandi personale tecnico

amministrativo e collaboratore esperto linguistico», «concorsi» e

all’albo ufficiale dell’Ateneo.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi

esclusivamente della modalita’ di compilazione e presentazione

on-line a tal fine predisposta.

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che

decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di

iscrizione si chiudera’ alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta

giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle

domande e’ prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o

l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha

valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle

prove sara’ considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la

causa.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’Ufficio Concorsi e Selezioni, via Verdi n. 6 – 38122 Trento (tel.

0461 28 35 50 – 0461 28 31 13 – 0461 28 28 08; fax 0461 28 70 09;

e-mail concorsi@unitn.it).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto

1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al

presente bando e’ il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane

e organizzazione, Universita’ degli studi di Trento, via Verdi, 6 –

38122 Trento, telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail:

concorsi@unitn.it

UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per la Facolta’ di medicina e chirurgia.

Si comunica che l’Universita’ Vita-Salute S. Raffaele di Milano

ha bandito con decreto rettorale n. 8164 del 4 maggio 2023, sei

procedure di selezione per l’assunzione di sei ricercatori, a tempo

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge

240/2010, come di seguito specificato:

facolta’ di medicina e chirurgia:

settore concorsuale: 06/B1 – Medicina interna (in lingua

inglese: Academic Recruitment Field: 06/B1 – Internal medicine);

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/09 – Medicina

interna (in lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/09 –

Internal medicine);

un posto;

settore concorsuale: 06/C1 – Chirurgia generale (in lingua

inglese: Academic Recruitment Field: 06/C1 – General surgery);

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/18 – Chirurgia

generale (in lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/18 –

General surgery);

un posto;

settore concorsuale: 06/D6 – Neurologia (in lingua inglese:

Academic Recruitment Field: 06/D6 – Neurology);

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/26 –

Neurologia (in lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/26 –

Neurology);

un posto;

settore concorsuale: 06/I1 – Diagnostica per immagini,

radioterapia e neuroradiologia (in lingua inglese: Academic

Recruitment Field: 06/I1 – Imaging, radiotherapy and neuroradiology);

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/36 –

Diagnostica per immagini e radioterapia (in lingua inglese: profile:

Academic Discipline: MED/36 – Imaging and radiotherapy);

un posto;

settore concorsuale: 06/N1 – Scienze delle professioni

sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (in lingua inglese:

Academic Recruitment Field: 06/N1 – Technology and methodology in

medicine and nursing sciences);

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/50 – Scienze

tecniche mediche applicate (in lingua inglese: profile: Academic

Discipline: MED/50 – Applied medical technology and methodology);

un posto;

settore concorsuale: 02/D1 – Fisica applicata, didattica e

storia della fisica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field:

02/D1 – Applied physics, physics teaching and history of physics);

profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/07 – Fisica

applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (in

lingua inglese: profile: Academic Discipline: FIS/07 – Applied

physics);

un posto.

Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonche’

i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per

le procedure, possono essere presentati per via telematica,

utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina

del sito dell’universita’:

https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione –

oppure alla pagina della piattaforma Pica:

https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda

dovra’ essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a

quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la

scadenza e’ posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di comprovata impossibilita’, l’amministrazione si

riserva di accettare la domanda di ammissione e la relativa

documentazione richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre

nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal bando.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione alle sopraindicate procedure

selettive e’ pubblicato sul sito dell’Ateneo:

https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

CONCORSO (Scad. 18-06-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, area degli istruttori, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due

posti di agente di polizia locale (area degli istruttori), categoria

C, p.e. C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore

polizia locale.

Requisiti di ammissione:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al

termine di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di

maturita’), ovvero titoli di studio equipollenti o equiparati.

La domanda di ammissione al concorso dovra’ essere inviata al

Comune di Gagliano del Capo (Lecce), secondo le modalita’ indicate

nel bando, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni

trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione sono

disponibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Gagliano

del Capo (LE) – https://www.comune.gaglianodelcapo.le.it -_nella

sezione amministrazione trasparente – Bandi e concorsi e albo

pretorio on-line.