COMUNE DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 26-06-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore di polizia locale, area degli istruttori, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo

pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore di Polizia locale –

Area degli istruttori.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 giugno

Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per

la compilazione della domanda, consultare il sito internet

www.padovanet.it

Ulteriori informazioni, tel. 049 8205483.

UNIVERSITA’ DI PAVIA

CONCORSO (Scad. 28-06-2023)

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

E’ indetta presso l’Universita’ degli studi di Pavia, con d.r.

prot. n. 90522 rep. n. 467/2023 del 5 giugno 2023, la procedura di

selezione per la chiamata di quattro ricercatori a tempo determinato,

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,

presso la struttura sottoindicata e per il settore concorsuale e il

settore scientifico-disciplinare.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

CONCORSO (Scad. 29-06-2023)

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di quindici posti, di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice le

selezioni pubbliche per esami per la copertura di:

undici posti complessivi nell’Area istruttori di cui nove posti

profilo professionale «Istruttore servizi anagrafici e di regolazione

del mercato» e due posti profilo professionale «Istruttore servizi di

supporto interno» da assumere con contratto di lavoro a tempo

indeterminato e pieno;

quattro posti complessivi nell’Area funzionari ed elevata

qualificazione di cui tre posti profilo professionale «Funzionario

servizi promozionali e di sviluppo» ed un posto profilo professionale

«Funzionario servizi di supporto interno» da assumere con contratto

di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione della modalita’

di presentazione delle domande di partecipazione, sono disponibili

sul sito www.milomb.camcom.it nella sezione Amministrazione

trasparente / Bandi di concorso

(www.milomb.camcom.it/selezione-del-personale).

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la

presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il

predetto termine si intende differito al primo giorno feriale

immediatamente successivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Risorse umane e

relazioni sindacali all’indirizzo e-mail

sviluppo.risorseumane@mi.camcom.it .

UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (Scad. 29-06-2023)

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato, in tenure track e pieno vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si comunica che presso l’Universita’ di Roma «La Sapienza» sono

indette, ai sensi dell’art. 24, commi 1-bis e 3, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, cosi’ come modificato dall’art. 14, comma

6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 150 del 29 giugno 2022) le

seguenti procedure selettive di chiamata per complessivi cinque posti

di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).