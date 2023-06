Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 28 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 19-05-2023 Sintesi: REGIONE VENETO CONCORSO (Scad. 05-06-2023) Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di ventotto posti per vari profili professionali, area degli istruttori e area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con talun … Ente: REGIONE VENETO Regione: VENETO Provincia: VICENZA Comune: VICENZA Data di inserimento: 19-05-2023 Data Scadenza bando 05-06-2023

REGIONE VENETO

CONCORSO (Scad. 05-06-2023)

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di ventotto posti per vari profili professionali, area degli istruttori e area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con talune riserve.

Con decreto n. 180 del 21 aprile 2023 sono indetti cinque

concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed

indeterminato del seguente numero di posti:

dieci posti di istruttore informatico, area degli istruttori,

di cui quattro riservati ai militari volontari congedati senza

demerito e due riservati ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2,

legge 12 marzo 1999, n. 68;

cinque posti di funzionario economico, area dei funzionari e

dell’elevata qualificazione, di cui uno riservato ai militari

volontari congedati senza demerito e uno ai soggetti di cui all’art.

18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

cinque posti di funzionario tecnico ingegnere, area dei

funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui due riservati ai

militari volontari congedati senza demerito e uno ai soggetti di cui

all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

cinque posti di funzionario tecnico per l’ambiente, area dei

funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui due riservati ai

militari volontari congedati senza demerito e uno ai soggetti di cui

all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

tre posti di funzionario tecnico geologo, area dei funzionari e

dell’elevata qualificazione, di cui uno riservato ai militari

volontari congedati senza demerito e uno ai soggetti di cui all’art.

18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Le informazioni integrali relative ai bandi di concorso sono

reperibili nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 61

del 5 maggio 2023, nonche’ sul sito internet della Regione del Veneto

www.regione.veneto.it – sezione «Bandi, avvisi e concorsi» – a

partire dal 5 maggio 2023.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e’ il 5

giugno 2023 alle ore 12,59,59.

COMUNE DI MODENA

CONCORSO (Scad. 05-06-2023)

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo – gestore di progetti, a tempo determinato, area dei funzionari ad elevata qualificazione, per la direzione generale – ufficio progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi.

E’ indetto avviso di ricerca di personale per il conferimento di

un incarico a tempo determinato di alta specializzazione al profilo

professionale di istruttore direttivo amministrativo e posizione di

lavoro «gestore di progetti» – area dei funzionari ad elevata

qualificazione – presso il settore direzione generale – ufficio

progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti

complessi fino alla scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi

dell’art. 110 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000.

Scadenza presentazione domande ore 13,00 del 5 giugno 2023.

Per copia integrale del bando consultare il sito internet del

Comune di Modena: www.comune.modena.it

COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL NATISONE E TORRE DI TARCENTO

CONCORSO (Scad. 07-06-2023)

Concorso pubblico, per soli esami unico, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per taluni comuni e per la Comunita’ di montagna del Natisone e Torre, di cui due posti con riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate e formazione della relativa graduatoria.

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami unico, per la

copertura di sei posti (di cui due posti con riserva prioritaria ai

militari volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto

legislativo n. 66/2010), di categoria C, posizione economica C1, con

profilo di istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno ed

indeterminato, presso:

Comune di Drenchia (un posto – area

amministrativo-finanziaria);

Comune di Nimis (un posto – area finanziaria);

Comune di San Leonardo (un posto – area amministrativa);

Comune di Savogna (un posto – area amministravo-finanziaria);

Comune di Stregna (un posto – area amministrativo-demografica);

Comunita’ di montagna del Natisone e Torre (un posto – area

tecnica – SUAP), nonche’ per la formazione di relativa graduatoria.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7 giugno

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i

requisiti e delle modalita’ di partecipazione verranno pubblicati sul

sito internet della Comunita’ di montagna del Natisone e Torre

all’indirizzo:

https://natisone-torre.comunitafvg.it/

ed all’albo pretorio on-line e nella sezione Concorsi di

Amministrazione trasparente.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Comunita’

di montagna del Natisone e Torre – area amministrativa – tel.

0432-727552/727629 – e-mail: segreteria@natisone-torre.comunitafvg.it

COMUNE DI STATTE

CONCORSO (Scad. 07-06-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore agente di polizia locale, area degli istruttori, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.

Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando

di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto

individuale di lavoro subordinato a tempo parziale al 50% e

indeterminato, di due istruttori agenti di polizia locale, area degli

istruttori.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo

giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque

rinvio al bando che riporta la data e l’ora ultime di presentazione

delle domande).

Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente

sul sito internet del Comune di Statte

http://www.comunedistatte.gov.it – sezione denominata

«Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello

denominata «Bandi di concorso» (link:

https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte,

Provincia di Taranto, Servizio gestione giuridica del personale, via

San Francesco, 74010 Statte, piano terra, stanza n. 9, tel.

099/4742804 oppure 099/4742806 oppure, preferibilmente e per maggiore

certezza di riscontro, alla pec concorsi.statte@pec.rupar.puglia.it