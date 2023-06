Troppi campi scuola aperti, e il sindaco di Pomigliano d’Arco (Napoli), Lello Russo, chiede controlli preventivi dell’Asl per “garantire la sicurezza dei bambini”. Sono sei i campi scuola, situati nelle strutture pubbliche del territorio, per i quali Russo ha avanzato richiesta di controlli. Situazione che nelle ultime ore ha scatenato le polemiche di tanti genitori che avevano già provveduto all’iscrizione nei vari campi estivi destinati ai ragazzi, la maggior parte dei quali nelle scuole frequentate dagli stessi bambini. Polemiche alle quali il sindaco ha tenuto a rispondere precisando che la temporanea chiusura è resa necessaria per effettuare i controlli.

“In seguito al proliferare sul territorio comunale dei campi scuola senza alcun controllo – hanno sottolineato infatti dal Comune – per garantire la sicurezza di tutti i bambini che vi partecipano, il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo ha ritenuto opportuno attraverso l’Asl competente richiedere dei controlli preventivi e di verifica nel tempo più rapido possibile per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela della salute dei ragazzi”.