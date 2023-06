“Chi vive nei ricordi degli altri non muore mai”. Queste le parole riportate su uno striscione esposto nelle vicinanze della villa comunale Del Rio a Sant’Antimo (Napoli) dove domani si terrà una fiaccolata in memoria di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese. Il corteo, che attraverserà le strade del comune della provincia di Napoli di cui era originaria la ragazza uccisa al suo settimo mese di gravidanza, è annunciato a partire dalle 19 nel piazzale antistante la villa comunale, in via Roma. Ad organizzare la fiaccolata l’amministrazione comunale con il sindaco Massimo Buonananno, che ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

In memoria della vittima di femminicidio oggi ci saranno altre due iniziative: una a Napoli e l’altra a Roma. Nel capoluogo campano, in piazza del Plebiscito, alle 17 è annunciato un flash-mob organizzato dalla Consulta regionale per la condizione della donna a cui aderiscono Cgil, Cisl e Uil Napoli ed il Comune di Napoli. Sempre oggi, a partire dalle 19:30, a piazza dei Santi Apostoli a Roma in programma una fiaccolata organizzata da Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali. Fra gli altri, vi prenderà parte anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che in un intervento in Parlamento ha sostenuto la necessità “di diffondere in tutta la società la cultura del rispetto e della non-violenza, dalla quale siamo ancora molto lontani”.