Il centrocampista e capitano del Bologna, Roberto Soriano, ha dato il suo “sì” in una cerimonia di matrimonio che si è svolta nella sua città natale di Sperone. La sua storica compagna, Marta Spallarossa, è diventata sua moglie in una giornata speciale. Il matrimonio ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui compagni di squadra di Soriano provenienti dai vari club in cui ha giocato.

La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa di Sant’Elia, officiata da Don Reinaldo. Roberto Soriano e Marta Spallarossa hanno scelto di unire le loro vite in presenza di amici, familiari e colleghi. La presenza di molti compagni di squadra di Soriano, come Lorenzo De Silvestri, Dominguez e Riccardo Orsolini, ha reso l’evento ancora più speciale.

Dopo la cerimonia, i neo sposi, accompagnati dai loro figli Diego ed Elia, hanno salutato tutti gli ospiti e si sono diretti a Bacoli per il ricevimento di nozze. Questo è stato un momento di gioia e celebrazione, in cui gli invitati hanno avuto l’opportunità di congratularsi con la coppia e di condividere momenti di felicità.