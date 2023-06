Durante i lavori stradali condotti da tecnici dell’Abc a Napoli, scoperta una tomba romana in via Giustiniano, proprio vicino alla fermata Piave della cumana. Gli esperti e i professionisti sono immediatamente inviati sul posto per valutare il ritrovamento, che potrebbe essere di grande importanza. Tuttavia, la scoperta ha causato notevoli disagi alla cittadinanza e potrebbe causarne ancora di più se il cantiere non verrà chiuso nei tempi previsti. Il deputato Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi Sinistra ha sottolineato l’importanza di valutare rapidamente la scoperta e ridurre i problemi per i residenti.

Napoli si conferma come una città in cui il sottosuolo è ricco di reperti storici. La città racconta la sua storia attraverso le viscere porose, il tufo, le dominazioni, le guerre e i progetti di sviluppo che nel corso del tempo hanno scavato sotto terra. Nel programma televisivo “Italia. Viaggio nella bellezza”, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero della Cultura, sono stati portati alla luce gli strati originari della città grazie agli archeologi che da decenni lavorano nelle viscere della città. Questa è stata la più recente e significativa campagna di scavo legata alla costruzione della nuova linea metropolitana, che ha portato al ritrovamento del secolo.