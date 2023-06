La tabella degli aumenti e degli arretrati per la pensione di luglio 2023 è collegata alla Legge di Bilancio. Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge è calcolato in base alle tabelle che stabiliscono le fasce di reddito dei pensionati INPS. È importante considerare anche l’ISEE per la quantificazione di tali operazioni. Le operazioni di calcolo sono avviate già a partire da giugno 2023, tuttavia, per alcuni pensionati, non sono completate in tempo. Pertanto, una parte residuale degli importi dovuti sarà pagata con il cedolino di luglio 2023.

È previsto un aumento del 7% rispetto al cedolino dell’anno precedente. Alcuni pensionati potranno beneficiare di un incremento mensile di 100 euro. Coloro che non hanno ancora ricevuto gli arretrati avranno un ricalcolo con un aumento del 7% per ogni mese di pensione spettante. Inoltre, è previsto l’arrivo di un bonus di 200 euro, che sarà incluso nel cedolino di luglio 2023. I dettagli su chi avrà diritto a questo bonus saranno specificati nel cedolino stesso.