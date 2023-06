La tragedia che ha colpito Giulia Tramontano e il suo bambino in grembo ha lasciato il Paese intero sconvolto. Nel corso di un’intervista emozionante al programma televisivo “La Vita in Diretta”, la madre di Alessandro Impagnatiello, Sabrina Paulis, ha raccontato il suo dolore, la confusione e la disperazione nel tentativo di comprendere come il figlio possa essere coinvolto in un così terribile atto di violenza. Attraverso le sue parole, emerge un appello per la verità e un profondo senso di colpa.

Tra le lacrime e il dolore, Sabrina Paulis ha espresso il suo sgomento per l’accaduto, rivelando l’incredulità e il tormento che ha provato dopo la scoperta delle terribili azioni compiute dal figlio. Ha descritto Alessandro come una persona credibile e leale, che le aveva sempre ispirato fiducia. La madre ha rivelato di aver iniziato a sospettare qualcosa di strano quando gli investigatori hanno rilevato indizi nella macchina di suo figlio. L’assenza di Giulia e la mancanza di risposte hanno alimentato il suo sospetto, ma ha continuato a sperare che le sue paure fossero infondate.

Sabrina Paulis ha rivelato di credere che Alessandro abbia una doppia personalità, che una parte di lui sia una persona buona e l’altra una mostruosa. Ha ammesso che è stato difficile accettare questa realtà, poiché il figlio che conosceva era una persona educata e gentile. Ha espresso il suo sgomento per l’azione terribile compiuta dal “mostro” interno di Alessandro, sottolineando che non lo riconosce più come suo figlio.

La madre di Impagnatiello ha dichiarato che non può perdonare suo figlio per ciò che ha fatto, perché ha distrutto la vita di molte persone, inclusa la vita di Giulia e del loro bambino Thiago, che non potrà mai più conoscere. Ha chiesto ad Alessandro di dire tutta la verità, di affrontare le conseguenze delle sue azioni e di liberare la famiglia e la memoria di Giulia da questa terribile tragedia.