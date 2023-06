Una tragedia ha colpito la famiglia di Vittorio Parziale, un giovane napoletano di soli 29 anni e padre di una bambina di appena 6 mesi. Quello che inizialmente sembrava un semplice mal di stomaco, causato da un’indigestione, si è rivelato essere un segnale pericoloso di un arresto cardiaco imminente. Purtroppo, il sintomo è sottovalutato e Vittorio è deceduto la sera scorsa. Dopo aver avvertito un forte mal di stomaco, Vittorio si è recato presso un noto presidio ospedaliero nel cuore di Napoli, sperando di trovare sollievo e cure adeguate. Purtroppo, i sanitari che lo hanno visitato hanno diagnosticato una cattiva digestione e gli hanno rilasciato le dimissioni. Tuttavia, appena uscito dall’ospedale, Vittorio è crollato a terra dopo aver avvertito i sintomi di un attacco cardiaco, che si è rivelato fatale.

La famiglia, assistita dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro, ha deciso di intraprendere azioni legali per ottenere chiarezza sulle cause della morte di Vittorio e per verificare se ci siano eventuali responsabilità da parte del personale medico coinvolto nella sua cura. Hanno presentato una denuncia alla Procura, sperando che l’indagine possa fare luce su quanto accaduto e portare a eventuali responsabilità nel caso in cui siano commesse negligenze o errori.

La morte improvvisa di Vittorio ha lasciato la sua famiglia sgomenta e addolorata. Un giovane padre è stato strappato alla sua piccola figlia e ai suoi cari in un tragico evento che ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Ora la famiglia cerca giustizia e risposte, nella speranza che l’inchiesta possa fare piena luce sulla vicenda.