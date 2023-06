Da mercoledì scorso, un uomo di nome Giuseppe è scomparso nel comune di Pollena Trocchia. I parenti, preoccupati dal suo mancato ritorno, hanno sporto denuncia di scomparsa presso i carabinieri. L’uomo, che ha una compagna e una bambina di soli 4 mesi, è nato nel 1977 a San Giuseppe Vesuviano. L’ultima volta che è stato visto, ha preso la panda bianca della sua compagna, ma non è mai più tornato a casa. Le ricerche si stanno rivelando difficili poiché Giuseppe non possiede un telefono cellulare. Secondo la denuncia presentata, Giuseppe è uscito di casa per comprare delle sigarette, ma non è più rientrato. La sua compagna ha cercato di contattare la suocera, ma senza successo. Nemmeno la suocera ha notizie su Giuseppe. La mancanza di un cellulare rende ancora più complicate le ricerche per individuare la sua posizione e il suo stato attuale. La famiglia è estremamente preoccupata per la sua scomparsa e si rivolge al pubblico per ottenere informazioni utili.

La famiglia di Giuseppe fa un appello a chiunque lo riconosca o possa fornire informazioni sulla sua scomparsa di contattare immediatamente le forze dell’ordine. La collaborazione del pubblico è fondamentale per aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo scomparso e facilitare le ricerche. Anche la minima informazione potrebbe rivelarsi cruciale per trovare Giuseppe e garantire la sua incolumità.

Dopo la denuncia di scomparsa, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare Giuseppe. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di acquisire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa. Ogni informazione fornita dai testimoni potrebbe essere di grande aiuto per risolvere il caso e riportare Giuseppe a casa sano e salvo.