Una tragica storia ha scosso profondamente la comunità quando Alessandro Impagnatiello ha ucciso la sua compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, due giorni dopo aver ricevuto la notizia che lei voleva lasciarlo. La coppia aveva affrontato problemi di tradimento e menzogne da parte di Alessandro, che avevano portato Giulia a prendere la difficile decisione di porre fine alla loro relazione. Nel corso di una conversazione, Alessandro ha risposto a Giulia con un commento offensivo, accusandola di essere una madre inadeguata per voler separarsi già prima della nascita del bambino. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, culminando in una tragedia.

Dopo aver scoperto i tradimenti e le menzogne del partner, Giulia ha preso la coraggiosa decisione di lasciare Alessandro. Nel messaggio, chiedeva di accettare la sua decisione e di chiudere il discorso, spiegando che non voleva più vederlo come il suo compagno per poter trovare finalmente la sua pace. Nonostante ciò, Giulia ha suggerito che i due continuassero a condividere la casa fino a quando fosse stato necessario.

In risposta alla richiesta di separazione di Giulia, Alessandro ha reagito con rabbia e disprezzo. Ha accusato Giulia di essere una madre inadeguata: “Che madre sei?”, sostenendo che voleva separarsi già prima della nascita del bambino. Alessandro ha insistito sul fatto che il bambino avrebbe dovuto crescere con due genitori separati. La discussione tra i due è diventata sempre più accesa e carica di tensione, fino a raggiungere un punto di non ritorno.