A Napoli e Volla operazione anticamorra nei confronti del clan Contini. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Napoli Stella hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della locale Dda, a carico di 16 persone. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni per operazioni inesistenti, aggravati dalla finalità di agevolare il clan Contini.

In particolare sarebbero emersi: il controllo monopolistico del clan nel settore del gioco d’azzardo nel quartiere Vasto-Arenaccia; estorsioni ai danni dei debitori per ottenere la restituzione della somma prestata e degli interessi pattuiti; il ricorso alle cosiddette società cartiere che, destinate a giustificare operazioni inesistenti con l’emissione di fatture false, avrebbero ricevuto e ripulito il denaro di provenienza illecita, tra cui quello originato dalle bische clandestine; episodi di fittizia intestazione di beni, funzionali all’ipotizzata attività di riciclaggio e all’elusione dei controlli antifrode. Il gip ha, inoltre, disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di quote societarie nella disponibilità degli indagati nonché di oltre 3 milioni di euro.