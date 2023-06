Due individui residenti in provincia di Salerno fermati in seguito a un audace furto perpetrato presso una gioielleria di Brindisi. Gli agenti del commissariato di Mesagne hanno eseguito un’ordinanza cautelare, che ha portato all’arresto di uno dei responsabili, mentre l’altro è sottoposto all’obbligo di dimora. I due sono accusati di furto aggravato. L’indagine, condotta dagli investigatori del commissariato con la collaborazione della Procura, ha ricostruito con precisione l’abile modus operandi della coppia durante l’attuazione del colpo. Grazie alla loro destrezza, i due individui sono riusciti a sottrarre numerosi monili in oro e pietre preziose per un valore approssimativo di 80mila euro.

I successivi accertamenti hanno rivelato che la donna coinvolta era già nota alle autorità per diversi episodi di furto, tutti caratterizzati dall’utilizzo dello stesso metodo. Questo ha portato gli investigatori a ipotizzare un coinvolgimento della donna anche in precedenti attività illecite simili.

L’intervento tempestivo degli agenti del commissariato di Mesagne ha permesso di individuare e fermare i presunti responsabili del furto, assicurandoli alla giustizia. L’ordinanza cautelare emessa sottolinea la gravità dell’atto commesso e la necessità di adottare misure restrittive per garantire l’incolumità pubblica.

L’arresto di uno dei sospettati e l’obbligo di dimora per l’altro dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e tutelare la sicurezza dei cittadini. Le indagini proseguiranno al fine di identificare eventuali complici o connessioni con altri furti avvenuti nel territorio.