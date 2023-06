A Nocera Inferiore, i poliziotti del commissariato locale e i militari del Reparto territoriale dell’Arma hanno condotto un’indagine che ha portato all’arresto di un 38enne del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di numerosi furti ai danni degli esercizi commerciali della zona. Gli esiti investigativi hanno evidenziato che i furti sono compiuti con violenza sulle cose, causando danni patrimoniali. L’arresto ha contribuito a placare l’allarme sociale tra i commercianti locali.

Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 36enne di nazionalità marocchina. L’uomo è condannato per una serie di furti commessi in abitazioni e terreni agricoli nel territorio cilentano nel 2017. Dopo essere sfuggito alle forze dell’ordine per un certo periodo, è finalmente rintracciato e arrestato dai militari.

Entrambi gli arresti rappresentano un importante successo per le forze dell’ordine e dimostrano il loro impegno nel contrastare l’attività criminale e garantire la sicurezza della comunità. L’azione delle autorità ha contribuito a restituire un senso di tranquillità tra i residenti e a punire coloro che hanno commesso tali reati.