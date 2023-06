Senza casco a bordo di un ciclomotore, non si fermano all’alt imposto loro dalla polizia: inseguiti, bloccati e arrestati. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove stanotte gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Avallone hanno notato uno scooter con a bordo due persone prive del casco protettivo. Alla vista degli agenti, i due si sono dati alla fuga nonostante fosse loro intimato l’alt. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Pastore, i due sono raggiunti e bloccati.

I due sono identificati: si tratta di due giovani di 22 anni di Torre Annunziata, uno dei quali gravati di precedenti di polizia. Per entrambi sono scattati gli arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre al conducente sono contestate ben quattro violazioni al codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, per non aver ottemperato all’alt, per mancato uso del casco protettivo e per velocità non commisurata. Lo scooter sul quale viaggiavano i due è sottoposto a sequestro.