Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, si è verificato un brutto incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani, coinvolgendo due veicoli: una Jeep e un Suv. Lo scontro frontale ha causato danni significativi ad entrambe le auto. Il frontale si è verificato allo svincolo di San Giuseppe Vesuviano-Poggiomarino, pochi metri prima dell’ingresso nella doppia corsia. Dopo l’impatto, la Jeep ha terminato la sua corsa contro il guardrail, mentre il Suv ha subito danni notevoli nella parte anteriore. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non ci sono vittime da registrare. Secondo le prime informazioni, sono segnalati alcuni feriti, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La pronta risposta delle autorità locali e dei soccorritori ha permesso di prestare immediatamente assistenza ai coinvolti e trasportarli in ospedale per le necessarie cure mediche.

Sul luogo dell’incidente si è tempestivamente recata la polizia del commissariato sangiuseppese per gestire la situazione, ristabilire l’ordine del traffico e avviare le indagini per determinare le cause dell’incidente. Al momento, la dinamica esatta dello scontro è ancora oggetto di accertamenti, e si sta lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie.

A causa dell’incidente, la circolazione sulla Statale 268 è rimasta bloccata in entrambe le direzioni. Le autorità competenti stanno facendo del loro meglio per ripristinare il traffico nel minor tempo possibile, ma si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto.