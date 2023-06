Nella cittadina di Forio di Ischia, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno denunciato due fratelli napoletani, rispettivamente di 18 e 16 anni, per truffa ai danni di un anziano. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono arrestati dopo che un 78enne ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare di essere vittima di una truffa da parte di un finto avvocato. L’anziano, spaventato dalle minacce riguardanti un presunto arresto di suo figlio, ha consegnato ai truffatori tutti i suoi averi, che ammontavano a poco più di 15.000 euro. I carabinieri sono immediatamente intervenuti e hanno iniziato le ricerche dei due fratelli. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti a localizzarli mentre si aggiravano ancora per Forio, precisamente in via Baiola.

Dopo averli raggiunti e bloccati, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale. Nello zaino di uno dei fratelli trovata la somma di soli 1.150 euro, mentre nell’altro, maggiorenne, è rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nella cintura dei pantaloni. I carabinieri hanno sequestrato anche i cellulari dei due truffatori, che saranno oggetto di ulteriori indagini.