Il Forum dei Giovani di Poggiomarino si prepara per nuove elezioni che si terranno il 6 luglio presso la sede del Comune di via 25 aprile, nell’aula consiliare. Durante l’intera giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, i giovani residenti avranno l’opportunità di votare per scegliere i rappresentanti che li guideranno nel Forum. Tutti i ragazzi dai 16 ai 34 anni che sono iscritti al Forum dei Giovani sono invitati a partecipare alle elezioni e a esercitare il proprio diritto di voto per contribuire a plasmare il futuro della loro comunità. Questo processo democratico offre un’occasione preziosa per esprimere le proprie idee, le proposte e le preoccupazioni, creando un canale diretto di comunicazione con le istituzioni locali.

Le due liste candidate che si contendono i voti sono “Sosteniamo poggiomarino” e “Mentalità”. Entrambe presentano quindi una visione e un programma diversi per promuovere il benessere e il progresso della comunità giovanile di Poggiomarino. I candidati rappresentano una varietà di esperienze, competenze e idee, offrendo una scelta significativa per i giovani e la possibilità di selezionare coloro che meglio rispecchiano i loro interessi e obiettivi.

Il coordinatore uscente, Sandro Iorio, ha commentato: “In qualità di coordinatore del forum uscente, invito tutti i giovani iscritti a votare. In un momento in cui sempre più giovani si allontanano dalla vita politico-associativa del proprio territorio, è opportuno tornare a far sentire la propria voce, le proprie domande e ricevere le risposte giuste da parte delle istituzioni. Finita la competizione elettorale, auspico che i nuovi consiglieri eletti lavorino insieme per gli obiettivi comuni, mettendo da parte i colori politici e i personalismi, continuando il lavoro svolto in questi anni dal forum precedente da me coordinato che ci ha permesso di fare rete con i forum e le realtà limitrofe e, di conseguenza, portare le problematiche vesuviane sui tavoli del forum dei giovani regionale. Sono sicuro che il forum di Poggiomarino continuerà a fare da traino per le politiche giovanili di tutto il territorio vesuviano”.