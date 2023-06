Nel pomeriggio di oggi, alle 14:46, un evento sismico con epicentro in via di Pozzuoli a Bagnoli ha scosso la città di Napoli e i Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 2.4, si è verificata a una profondità di 2.6 chilometri ed è accompagnata da un boato e un tremore. L’evento ha causato preoccupazione tra i residenti, che hanno iniziato a segnalare l’accaduto attraverso i social media.

L’Osservatorio Vesuviano ha registrato l’evento sismico e ha localizzato l’epicentro in via di Pozzuoli a Bagnoli. Sebbene la magnitudo della scossa sia relativamente bassa, è avvertita lungo la fascia costiera da Bagnoli a Pozzuoli, includendo anche le zone di Agnano e Posillipo. Il terremoto è avvenuto a una profondità relativamente superficiale, il che potrebbe aver contribuito alla sua percezione più intensa.

La scossa di terremoto ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Napoli e dei Campi Flegrei. I social media sono stati rapidamente invasi da segnalazioni e commenti riguardanti l’evento sismico. Molti residenti hanno espresso la loro paura e preoccupazione per la situazione, condividendo esperienze personali e cercando rassicurazioni sulla sicurezza.

Dopo la scossa di terremoto, le autorità locali e i servizi di emergenza sono entrati in azione per valutare la situazione e fornire supporto alla popolazione. L’Osservatorio Vesuviano e altre istituzioni scientifiche stanno monitorando attentamente la situazione sismica nella regione e fornendo aggiornamenti regolari per mantenere il pubblico informato.