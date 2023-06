Questa mattina, alle ore 8:44, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa di terremoto con epicentro a est di Montenuovo, in prossimità della zona della Starza e di via Fasano a Pozzuoli. Gli esperti vulcanologi hanno classificato l’evento con una magnitudo di 3.6 della scala Richter e a una profondità di 2.6 chilometri. Questa scossa, insieme a quella registrata lo scorso marzo dello stesso grado, rappresenta il sisma più intenso verificatosi nella zona dal 2005. L’evento tellurico ha avuto ripercussioni in tutta l’area flegrea, da Bacoli a Monterusciello e Quarto, ma è avvertito anche in alcuni quartieri ad ovest di Napoli. Numerosi abitanti hanno raccontato di aver avvertito prima un forte boato e successivamente il tremore dei vetri delle finestre.

Nonostante l’intensità del terremoto, al momento non sono segnalati danni significativi né feriti. Tuttavia, alcune abitazioni hanno riportato lievi danneggiamenti, come crepe alle pareti e oggetti caduti. Le autorità locali sono state prontamente allertate e hanno avviato le procedure di monitoraggio e valutazione per accertare eventuali ulteriori conseguenze.

La zona flegrea, caratterizzata dalla presenza di vulcani come il Vesuvio e il Campi Flegrei, è un’area sismicamente attiva. Gli scienziati dell’Osservatorio Vesuviano monitorano costantemente l’attività tellurica al fine di prevenire e mitigare i rischi associati a tali eventi.

Gli esperti sottolineano l’importanza di essere preparati e consapevoli dei comportamenti da adottare durante un terremoto, come ad esempio cercare riparo in luoghi sicuri, evitare gli ascensori e seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Le indagini geologiche e vulcanologiche proseguiranno per approfondire la comprensione delle dinamiche sismiche nella zona flegrea e per fornire una migliore preparazione e protezione alla popolazione residente.