Oggi, alle 17.35, una forte scossa di magnitudo 5 ha colpito il Gargano e la provincia di Foggia, causando un breve ma intenso movimento tellurico. L’epicentro del terremoto è localizzato in mare, con coordinate geografiche 42.1240 di latitudine e 15.7200 di longitudine, e l’ipocentro si è verificato a una profondità di circa 35 chilometri. Non sono segnalati danni o problemi fino a questo momento, ma diverse testimonianze indicano che il terremoto è avvertito anche in Molise e in Abruzzo. Alle 17.35 di oggi, il Gargano e la provincia di Foggia hanno avvertito una forte scossa di terremoto di magnitudo 5. Il movimento tellurico è durato approssimativamente dieci secondi, provocando preoccupazione tra la popolazione locale. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fornito informazioni dettagliate sul sisma, indicando che l’epicentro si trovava in mare.

Nonostante l’intensità del terremoto, non sono stati segnalati danni o problemi significativi fino a questo momento. Tuttavia, diverse segnalazioni provenienti da Molise e Abruzzo indicano che il terremoto è stato avvertito anche in queste regioni. In particolare, i residenti di Termoli, in Molise, hanno descritto la scossa come lunga e sussultoria, con mobili che tremavano ai piani alti degli edifici.

L’evento sismico ha messo in evidenza la necessità di essere preparati e pronti a fronteggiare situazioni di emergenza. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e adottare misure di sicurezza adeguate durante i terremoti, come trovare riparo in luoghi sicuri e proteggersi da oggetti che possono cadere.