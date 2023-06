Un’area di grande importanza geologica, i Campi Flegrei, situata nei pressi di Napoli, è interessata da una serie di eventi sismici a partire da questa mattina. Nonostante l’evento più significativo abbia raggiunto una magnitudo di 2.6, fortunatamente non sono stati riportati danni a persone o beni materiali. L’Osservatorio Vesuviano, il quale monitora attentamente l’attività vulcanica e sismica della regione, ha localizzato l’epicentro nella zona della Solfatara, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 2 km. Le autorità locali, inclusi il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e la Protezione Civile, stanno seguendo da vicino l’evoluzione di questa sequenza sismica, impegnandosi a fornire aggiornamenti regolari fino alla conclusione del fenomeno.

La presenza di attività sismica nell’area dei Campi Flegrei non è inusuale, considerando la sua natura vulcanica e la storia geologica complessa. Tuttavia, ogni attività sismica richiede un’attenzione particolare per garantire la sicurezza dei residenti e la mitigazione dei potenziali rischi. L’Osservatorio Vesuviano, in collaborazione con altri enti e istituzioni, monitora costantemente l’attività sismica e vulcanica nella regione al fine di fornire una tempestiva e accurata valutazione del rischio sismico.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha assicurato alla comunità locale che l’Amministrazione Comunale sta lavorando in stretta collaborazione con la Protezione Civile per garantire una gestione efficace della situazione. L’obiettivo principale è quello di mantenere i cittadini informati sull’evoluzione della sequenza sismica e di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza pubblica. Attraverso aggiornamenti regolari e comunicazioni tempestive, l’Amministrazione Comunale mira a mantenere la calma tra i residenti e a rispondere prontamente a eventuali emergenze.