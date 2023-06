Nella notte un atto di terrore ha sconvolto la piazza Duomo di Nola, dove un giovane al volante di una Panda nera ha iniziato a sfrecciare tra i numerosi giovani presenti nel cuore della movida nolana. Ciò ha generato diversi minuti di panico, durante i quali le persone cercavano disperatamente riparo. L’azione deliberata del giovane folle è documentata anche da telefoni cellulari. Dopo aver investito diverse persone, il conducente si è dato alla fuga a tutta velocità, ma a Camposano l’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale, ribaltandosi. Il conducente è rimasto ferito all’interno del veicolo.

Testimoni oculari e video circolanti sul web confermano che si trattava di un’azione volontaria, in cui il conducente della Panda ha cercato di colpire le persone come birilli. Secondo una prima ricostruzione, il giovane di poco più di 20 anni, originario della zona, avrebbe litigato con la sua fidanzata, scatenando così questa reazione folle. Non si può escludere l’ipotesi che fosse sotto l’influenza di alcol e droghe. Sette ragazzi sono trasportati in ospedale, alcuni in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il giovane è finito arrestato.

