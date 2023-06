L’area degli chalet di Mergellina diventa sempre più motivo di imbarazzo per l’immagine di Napoli. Caos, degrado e assenza di regole sono diventati i cardini di una movida senza freni. Un’immagine che rappresenti alla perfezione tale scenario potrebbe essere la fotografia scattata 2 giorni fa in prima serata davanti allo chalet Da Ciro che un cittadino ha inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: un’auto in sosta nel bel mezzo della carreggiata con il suo proprietario che tracanna dello champagne seduto sul tettuccio della vettura. Tracotanza e strafottenza sembrano essere diventati ormai i “requisiti minimi necessari” per partecipare al by-night di Mergellina.

“I controlli spesso latitano soprattutto quando ce ne sarebbe più bisogno, ovvero durante il week-end dove avviene di tutto. Così si dà il via libera all’inciviltà e al malcostume e, purtroppo, non solo a quelli dato che questa è zona franca dove regnano l’abusivismo, l’illecito e la violenza. Deve attivarsi il comitato per l’ordine e sicurezza e far presidiare questa zona per ripristinare la legalità, la sicurezza ed il decoro” – ha dichiarato Borrelli che proprio domenica sera è minacciato da un parcheggiatore abusivo intento a svolgere la sua attività illecita indisturbato.