Una tragedia ha colpito la comunità di Castel di Sasso, nell’alto casertano, quando un uomo di 66 anni è morto folgorato durante la raccolta delle ciliegie. Salvatore Ferraro stava raccogliendo ciliegie da un albero in un campo situato in via Ponte dell’Olio. Durante il processo di raccolta, ha spostato la sua scala di alluminio, lunga sette metri, verso un altro albero. Purtroppo, durante questo spostamento, ha urtato dei cavi di media tensione dell’energia elettrica.

A seguito dell’urto, Ferraro è caduto a terra ed è stato tragicamente colpito dalla scarica elettrica, perdendo la vita istantaneamente. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando parenti e amici nel dolore e nello sgomento.

Le autorità hanno aperto un’indagine sulla tragedia, con la procura di Santa Maria Capua Vetere che coordina i carabinieri della compagnia di Capua. L’obiettivo dell’indagine è determinare le circostanze esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Questo triste episodio serve come triste promemoria dell’importanza di adottare precauzioni di sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana, compreso il lavoro agricolo. È fondamentale prestare attenzione ai potenziali pericoli elettrici e seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti mortali come questo.