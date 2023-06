Un individuo si è spacciato per un carabiniere e ha cercato di spaventare un’anziana di 88 anni convincendola a pagare una grossa somma di denaro per evitare l’arresto del nipote. L’anziana residente a Piano di Sorrento ha consegnato al truffatore denaro contante e gioielli per raggiungere la somma richiesta, che ammontava a 6.000 euro. Successivamente, però, la signora si è resa conto di essere caduta nella truffa comune con cui i truffatori sottraggono denaro e beni alle persone anziane che credono nelle storie raccontate loro.

Fortunatamente, è intervenuto un carabiniere libero dal servizio, che ha notato un uomo sospetto che era appena uscito da un parco residenziale. Il carabiniere ha notato che l’uomo parlava contemporaneamente al telefono con due dispositivi, il che ha sollevato i suoi sospetti. Ha quindi contattato i suoi colleghi della stazione locale e, pochi minuti dopo, una pattuglia è arrivata sul posto. Eseguita una perquisizione sull’uomo, un 36enne di Marano di Napoli di nome Dario Manfredi, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, trovati 150 euro in contanti e diversi gioielli di cui l’uomo non era in grado di giustificare la provenienza né spiegare la sua presenza in quel luogo.

Le indagini dei carabinieri hanno portato alla scoperta di una donna che ha appena consegnato i suoi soldi e gioielli a un presunto “carabiniere” per evitare l’arresto del nipote. I gioielli e i soldi trovati addosso a Manfredi appartenevano all’anziana di 88 anni, che era stata contattata da una persona che si era finta suo nipote e aveva richiesto una fantomatica multa di 6.000 euro per evitare l’arresto.