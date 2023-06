I lavoratori in somministrazione, precedentemente noti come interinali, possono ora beneficiare di una nuova agevolazione chiamata Bonus SAR (Sostegno al Reddito). Questo bonus è stato pensato per offrire un sostegno economico ai lavoratori che affrontano periodi di disoccupazione a causa della natura instabile del loro lavoro. Ecco come presentare la domanda e ottenere il sussidio necessario.

Per poter accedere al Bonus SAR, è necessario soddisfare un requisito fondamentale: essere privi di qualsiasi occupazione almeno 45 giorni prima della presentazione della domanda. L’importo del bonus varia in base alle giornate di lavoro accumulate nel periodo precedente. Ad esempio, chi ha lavorato almeno 90 giornate (o 360 ore part-time) nei dodici mesi precedenti ha diritto a un bonus di 780 euro. Coloro che hanno accumulato 110 giornate di lavoro (o 440 ore part-time) possono accedere a un bonus di 1000 euro.

Le giornate di lavoro devono essere calcolate considerando anche i periodi di malattia e ferie, come avviene per tutti i tipi di contratto. Pertanto, è sufficiente avere lavorato per almeno 90 giorni per poter beneficiare del bonus una volta soddisfatti i requisiti necessari. Il bonus viene erogato in un’unica soluzione, ma può essere richiesto ogni volta che si maturano i requisiti.

La domanda per il Bonus SAR deve essere presentata tramite il sito Formatemp, seguendo la procedura telematica del sistema FTWeb. Se si preferisce, è possibile rivolgersi ai sindacati di categoria, come Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, che possono fornire assistenza nella compilazione della domanda. Tra i documenti da allegare alla domanda vi sono copie del documento di riconoscimento del beneficiario, della tessera sanitaria, delle buste paga per il calcolo delle giornate di lavoro e l’estratto conto dei contributi per il calcolo delle giornate di disoccupazione.

È inoltre necessario fornire le coordinate bancarie (IBAN) su cui verrà erogato il bonus. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal completamento dei 45 giorni di disoccupazione necessari. È possibile presentare la domanda entro 68 giorni e successivamente ricevere un bonus che varia da 780 a 1.000 euro.