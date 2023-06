Un grave incidente stradale si è verificato tra Casaletto Spartano e Lagonegro, coinvolgendo un motociclista di 51 anni che, durante un’operazione di sorpasso, è finito sotto un tir. Immediatamente soccorso, l’uomo è trasferito presso l’ospedale di Sapri, dove lo hanno sottoposto a interventi medici per stabilizzarlo. A causa della gravità delle lesioni riportate, nel tardo pomeriggio è successivamente trasferito presso il Ruggi di Salerno per ricevere cure specialistiche per un politrauma.

Purtroppo, le sue condizioni sono considerate serie e c’è il rischio che possa perdere un braccio a causa delle ferite riportate nell’incidente. Le autorità competenti sono informate dell’accaduto e stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente stradale.

Si tratta di un tragico evento che mette in luce ancora una volta l’importanza di adottare comportamenti responsabili e rispettare le norme del codice della strada per evitare incidenti di questo genere.