Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, FINETICA ETS ha organizzato con successo il convegno dal titolo “Il patrimonio culturale e ambientale per avviare processi di Innovazione sociale: della legalità e valorizzazione di bellezze e tipicità locali”. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio della Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata e della Prefettura di Napoli, ha infatti riunito un gruppo di esperti e rappresentanti istituzionali che hanno condiviso idee e progetti volti a promuovere l’innovazione sociale e la valorizzazione delle risorse locali.

Gli interventi degli esperti

Durante il convegno, sono intervenuti diversi relatori che hanno offerto contributi significativi nell’ambito della cultura, dell’ambiente e della promozione delle bellezze e delle tipicità locali. Giuseppe Palmisciano, Responsabile Cultura di FINETICA ETS, ha condiviso la visione dell’organizzazione riguardo all’importanza di preservare il patrimonio culturale e ambientale per favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità.

Francesco Feola, Assistente ecclesiastico AGESCI Campania, ha sottolineato l’importanza della partecipazione delle giovani generazioni nella valorizzazione e nella tutela del territorio. Andrea Forno, Responsabile Marketing territoriale di FINETICA ETS, ha presentato diverse strategie e iniziative volte a promuovere le bellezze locali e a coinvolgere i cittadini in processi di valorizzazione.

Angelo Lo Conte, Responsabile SLOW FOOD Campania, ha evidenziato l’importanza della gastronomia locale come elemento di valorizzazione culturale e turistica. Mariavittoria Cicellin, del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, ha portato il suo contributo in merito agli aspetti sociali dell’innovazione e dell’inclusione nel contesto delle risorse locali.

Mariano Di Palma, Referente regionale di LIBERA Campania, ha sottolineato l’importanza della legalità nella tutela del patrimonio culturale e ambientale, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni e la società civile. Infine, Nello Tuorto, Presidente di FINETICA ETS, ha condiviso la missione dell’organizzazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse locali.

Le conclusioni dell’Assessore Mario Morcone

Il convegno si è concluso con le parole di Mario Morcone, Assessore alla Legalità e Sicurezza della Regione Campania. Morcone ha evidenziato l’importanza di un approccio integrato nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, sottolineando il ruolo chiave delle istituzioni e della collaborazione tra settori pubblici e privati. Ha inoltre ribadito l’impegno della Regione Campania nel sostenere iniziative volte a promuovere l’innovazione sociale e la salvaguardia delle bellezze locali.

Il convegno promosso da FINETICA ETS ha offerto una piattaforma di confronto e di condivisione di idee per la promozione dell’innovazione sociale, la valorizzazione delle risorse locali e la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Gli interventi dei relatori hanno messo in luce l’importanza della partecipazione attiva delle comunità locali, della promozione della legalità e della collaborazione tra settori pubblici e privati. L’evento ha rappresentato un passo significativo verso la creazione di sinergie e la definizione di strategie concrete per il futuro sviluppo sostenibile della regione Campania.