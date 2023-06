La bretella M3 a Sant’Antonio Abate è finalmente riaperta alla circolazione, e il sindaco Ilaria Abagnale esprime un sospiro di sollievo. Dopo un recente sopralluogo che ha dato esito positivo, le barriere new jersey sono rimosse nel territorio di Scafati, rendendo la strada fruibile con la sola limitazione per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate.

Ilaria Abagnale sottolinea l’importanza di dare seguito agli impegni presi durante il tavolo di concertazione tenutosi il 5 maggio a Scafati. Questo impegno era fortemente voluto dall’Amministrazione al fine di consegnare una strada omologata a doppio senso di circolazione, fondamentale come via di esodo dal Vesuvio per i territori di Sant’Antonio Abate e come importante collegamento diretto con l’autostrada A3 e la statale 268.

Dopo aver sistemato la segnaletica necessaria, la strada, già regolarmente collaudata, è stata aperta al traffico. Ilaria Abagnale sottolinea i vantaggi che questa riapertura porterà ai cittadini di Sant’Antonio Abate e Scafati. La nuova strada garantirà una maggiore fluidità del traffico e un’interconnessione più efficiente con la statale 268 e l’autostrada A3, facilitando il collegamento con altre importanti città della regione e garantendo un’evacuazione sicura in caso di emergenza.

La prima cittadina abatese assicura che l’amministrazione continuerà a vigilare sulla sicurezza della strada e lavorerà costantemente per migliorare le infrastrutture di Sant’Antonio Abate. Questa riapertura rappresenta un passo significativo verso una mobilità più agevole e sicura per i cittadini, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella zona.

L’apertura della bretella M3 è un risultato importante ottenuto grazie alla collaborazione e all’impegno delle autorità locali e delle istituzioni coinvolte. Si spera che quest’iniziativa sia solo l’inizio di un percorso di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture viarie, garantendo una maggiore connettività e accessibilità per tutti i residenti e i visitatori di Sant’Antonio Abate e Scafati.