In un’azione rapida ed efficace, i carabinieri della Stazione di Orta di Atella, sotto il comando del Comando provinciale di Caserta, hanno evitato una tragedia imminente durante i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. In collaborazione con gli artificieri antisabotaggio del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, i militari hanno scoperto e sequestrato 49 ordigni esplosivi illegalmente detenuti, mettendo in sicurezza l’area e bonificando il materiale pericoloso.

I tecnici dell’Arma, incaricati del controllo degli esplosivi installati per la festa, hanno prontamente rilevato la pericolosità dell’impianto e la mancanza dei requisiti necessari per garantire la deflagrazione in sicurezza. Le batterie di mortai, già pronte per essere attivate, non rispettavano le norme di sicurezza e non presentavano le etichette e le indicazioni obbligatorie previste dalla legge.

Come risultato dell’intervento, due pirotecnici sono arrestati: un trentenne di Sant’Arpino e un trentottenne di Orta di Atella. Entrambi sono accusati di produzione e detenzione illegale di artifizi pirotecnici di fattura artigianale, privi delle necessarie certificazioni e dichiarazioni di conformità all’impiantistica e al materiale esplosivo.

I 49 ordigni sequestrati, di produzione artigianale e privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sono classificati come altamente pericolosi. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito il rischio di incidenti e possibili conseguenze disastrose per la popolazione e l’ambiente circostante.

I carabinieri artificieri hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area, adottando le misure necessarie per evitare qualsiasi pericolo residuo. La bonifica del materiale esplosivo è completata con successo, assicurando la totale eliminazione del rischio potenziale.

L’azione delle forze dell’ordine dimostra l’importanza della costante vigilanza e dell’applicazione delle norme di sicurezza nella gestione e nella detenzione di esplosivi. Grazie all’operato tempestivo e determinato dei carabinieri, la comunità di Orta di Atella può ora celebrare la festa in onore di San Michele Arcangelo in tutta tranquillità, con la consapevolezza che la loro sicurezza è stata garantita.