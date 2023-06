Durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio ad Afragola, i Carabinieri hanno condotto una serie di controlli a largo raggio per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. In collaborazione con il personale dell’Asl Napoli 2 Nord, i militari hanno verificato il possesso dei requisiti igienico-sanitari e le autorizzazioni necessarie dei venditori ambulanti presenti alla festa.

Durante i controlli, sono emerse irregolarità in materia sanitaria amministrativa per 10 commercianti. A questi sono prescritti gli adempimenti necessari per conformarsi alle normative vigenti. Tuttavia, l’attività di controllo non si è limitata solo agli aspetti amministrativi. Durante il fuggi fuggi generale scatenato dai controlli, i Carabinieri hanno sequestrato diversi banchi vendita che esibivano 10 chili di merce, tra cui popcorn, zucchero, salse varie, nonché 5 chili di torroni privi di tracciabilità.

Inoltre, sono scoperti alimenti in pessimo stato di conservazione, tra cui pannocchie di grano, e sequestrati utensili e attrezzature utilizzati per la preparazione di cibi deperibili. Tali misure di sequestro hanno lo scopo di garantire la tutela della salute dei consumatori e la conformità alle norme igienico-sanitarie.

Nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno anche arrestato Giuseppe Longobardi, 36enne del posto, per evasione dagli arresti domiciliari. Nonostante fosse sottoposto alla detenzione presso il proprio domicilio con un braccialetto elettronico, l’uomo è stato trovato poco distante dalla sua abitazione. Il dispositivo di monitoraggio ha attivato l’allarme, consentendo ai Carabinieri di intervenire prontamente.