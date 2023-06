Nella serata di ieri, un uomo di 53 anni, di origine albanese, è stato ferito ad Acerra. Il ferito è soccorso dal personale del servizio sanitario del 118 e successivamente trasportato alla clinica Villa dei Fiori, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Al momento, la dinamica esatta del ferimento e le circostanze che lo hanno provocato sono ancora da ricostruire.

Gli agenti del commissariato di Acerra hanno avviato un’indagine approfondita sull’incidente. L’obiettivo è chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento dell’uomo e individuare eventuali responsabili. Sono in corso accertamenti e ricerche sul luogo dell’evento, nonché l’interrogatorio di testimoni e il raccoglimento di eventuali prove materiali.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’incidente e sulle sue cause. Gli inquirenti stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia nel caso di questo grave ferimento. La polizia si impegna a fare tutto il possibile per individuare e perseguire chiunque abbia commesso questo atto di violenza.