Sono figli e nipoti di boss della zona del Giuglianese in provincia di Napoli i protagonisti della rissa finita a coltellate e colpi di pistola la notte scorsa tra via Roma e Corso Campano a Giugliano. E con il passare delle ore emergono nuovi particolari. Ci sarebbe stata prima una zuffa, iniziata per motivi ancora da chiarire, forse legati proprio alle parentele dei protagonisti, poi sono spuntati coltelli e armi. Feriti un 20enne e un 17enne. Calci, pugni, schiaffi e fuggi fuggi che ha scatenato il panico. Terminata la rissa una decina di ragazzi si e’ allontanata per poi ritornare.

Ad avere la peggio il 17enne colpito da almeno da cinque fendenti, mentre il rivale sarebbe finito raggiunto da un colpo di pistola alla gamba da una terza persona in fase di identificazione. Il tutto davanti a famiglie con bambini al seguito che hanno trovato riparo nelle poche attivita’ commerciali ancora aperte. L’intera scena sarebbe stata anche ripresa da una videocamera di sorveglianza.